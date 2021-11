Tapiro d’Oro a Mourinho, ma lui fugge in auto e rifiuta il premio

Lo Special One ha rifiutato il premio come successe nell'ottobre del 2009

La Roma dopo un ottimo inizio di stagione sta vivendo un momento difficile. Il "rumore dei nemici" citato da Mourinho all'inizio della sua avventura comincia a diventare sempre più forte. In un contesto simile non poteva mancare la consegna allo Special One del famoso Tapiro d'oro di Valerio Staffelli. L'inviato di Striscia la notizia ha raggiunto il portoghese nella Capitale. L'allenatore, però, ha rifiutato il premio prima di salire in auto per sfuggire alle telecamere. Una scena già vista nell'ottobre del 2009 quando il tecnico allenava l'Inter.