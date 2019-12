Tanti auguri di buon Natale a tutti i lettori di Forzaroma.info!

E’ arrivata la sosta di Natale per la Serie A e per la nostra Roma. I giallorossi guidati da Fonseca torneranno in campo il 5 gennaio, quando all’Olimpico sfideranno il Torino. Ovviamente noi non ci fermeremo: anche in questi giorni di festività il nostro sito rimarrà aggiornato per tenervi sempre informati su tutto quello che avviene nel mondo giallorosso! I nostri auguri, però, non potevano mancare! La redazione di Forzaroma.info augura un felice e sereno Natale a tutti i lettori e alle loro famiglie.