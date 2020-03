Tanti auguri a Paulo Fonseca: i messaggi della Roma e dell’Uefa – FOTO

Primo compleanno romanista per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese oggi compie 47 anni, certamente in maniera un po’ più serena dopo il passaggio del turno in Europa League e i segnali di ripresa in campionato. L’allenatore giallorosso ha conquistato tutti soprattutto per il suo stile, il modo di parlare e il grande attaccamento dimostrato a questi colori già nei suoi primi giorni nella capitale. Tanti i messaggi per Paulo Fonseca, a partire dalla Roma e dall’Uefa, che gli hanno augurato buon compleanno sui social.