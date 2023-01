Tancredi: “Nella Roma non è tutto da buttare. Con Dybala e Wijnaldum è da Champions”

Franco Tancredi è tornato a parlare di Roma. L'ex portiere giallorosso è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare sia del match vinto contro il Genoa che della situazione attuale della formazione giallorossa: "Ieri sera la Roma ha giocato bene. Sono stati corti e aggressivi, hanno fatto una buona partita contro un Genoa che comunque non era lì a guardare". Questo il primo messaggio di Tancredi che ha poi proseguito parlando anche dei portieri a disposizione di José Mourinho oltre all'operato proprio dello Special One: "Rui Patricio il primo anno ha fatto molto bene, quest’anno ha avuto qualche difficoltà. Per la porta bisognerà capire se è il caso di prendere un titolare. Svilar l’ho visto ma non mi è piaciuto. Mi ha dato poca sicurezza. Quando prendi un allenatore sai a cosa vai incontro. Ognuno ha il suo modo di vedere il calcio. Capello aveva giocatori molto bravi e aveva un concetto di gioco molto risultatista. Secondo me nella Roma non è tutto da buttare, ci sono dei bravi giocatori". Poi sulla partita contro la Fiorentina ha aggiunto: "Mi aspetto che la Roma dia seguito ai piccoli passi in avanti che sta facendo. Non sarà semplice perché la Fiorentina ha giocatori di gamba. Se riuscisse a portare via i 3 punti, avrebbe una buona classifica e potrebbe avere un po' di tranquillità". L'ex portiere ha poi concluso parlando delle possibilità della Roma di centrare l'obiettivo quarto posto: "La Roma è da Champions League. Wijnaldum ha tanta classe, è tatticamente perfetto e vede anche la porta. Con lui e Dybala, la Roma comincia a prendere quota e sono convinto che possa arrivare tra le prime quattro anche perché le milanesi le vedo in difficoltà".