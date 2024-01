Tancredi su Mancini: “Il gesto contro Orsato? Di Bartolomei non l’avrebbe fatto”

Le parole dell'ex portiere della Roma: "Non so a cosa possa portare questo atteggiamento, sicuramente è negativo per chi lo vede"

Franco Tancredi, portiere del secondo scudetto giallorosso, ha attaccato Gianluca Mancini per il suo comportamento con Orsato nel derby di Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Radio 1: "Il comportamento di Mancini è negativo per il calcio. Non so a cosa possa portare questo atteggiamento, sicuramente è negativo per chi lo vede e per chi lo compra. Agostino Di Bartolomei non l’avrebbe mai fatto: ai miei tempi c’era un rispetto reciproco".