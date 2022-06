Tancredi: “Alla Roma servono due acquisti di livello. Rui è un portiere forte”

Le parole dell'ex portiere giallorosso: "Abraham è il mio preferito, è un grande attaccante, ma allo stesso tempo Pellegrini è uno splendido capitano"

Franco Tancredi ha parlato della stagione della Roma ai microfoni di Teleradiostereo. Le parole dell’ex portiere giallorosso: “ Mourinho è una persona intelligente, ha fatto un super lavoro , ha compiuto un autentico miracolo quest’anno, perché vincere in queste condizioni non era semplice: nessuno se ne rende conto, ma la Roma ha giocato un anno intero senza Spinazzola. La stagione è cambiata dalla partita con la Juventus, lì c’è stato l’episodio che poi la squadra si è portata dietro per il resto dell’anno: la sconfitta fu tremenda, ma da quel momento Mourinho è riuscito a trovare la quadratura del cerchio. Ora, però, per la prossima stagione servono due acquisti di livello per portare alzare la competitività della rosa ”.

Su Rui Patricio.“E’ stato determinante, è un portiere fortissimo. Nella finale, ha giocato normalmente per 94 minuti, poi in quel minuto in cui il Feyenoord ha prodotto un grandissimo sforzo, Rui ha compiuto due interventi fantastici che hanno impedito agli olandesi di rientrare in partita e permesso alla Roma di mantenere il risultato. Non so quante stagioni possa mantenersi a questi livelli, ma Patricio è un portiere veramente forte”.