Tammy in Grecia, Mou in Namibia: la Roma è in ferie. E Pellegrini si allena

Tutta la Roma è finalmente in vacanza. Terminate le partite delle varie nazionali, tutti i giocatori hanno iniziato le ferie in giro per il mondo. Spinazzola , con la moglie Miriam e i figli Mattia e Sofia, è volato ad Ibiza, dove ci sono già El Shaarawy e Calafiori. Mancini ha raggiunto la moglie Elisa e le figlie Ginevra e Lavinia, di due mesi, a Forte dei Marmi, dove ci sono anche Lorenzo Pellegrini con la moglie Veronica e i piccoli Thomas e Camilla. Il capitano giallorosso, dopo la miglior stagione della sua carriera, non ha però intenzione di fermarsi e stamattina si è allenato nel giardino della sua villa. Senza esagerare, come da programma consegnato dal preparatore Rapetti, Lorenzo non vuole però interrompere bruscamente l’attività fisica e quindi si è allenato con Veronica (e il cane Leo a controllare tutto).

Vacanze anche per Josè Mourinho, che è in Namibia: capelli cortissimi, anche per lui immancabili foto e selfie. Smalling, invece, è andato in Costa Rica, per Cristante, che farà base a Forte dei Marmi per l’estate, vacanze negli Stati Uniti e ai Caraibi insieme alla compagna Selene e alle gemelline Victoria e Aurora. Hanno scelto il mare della Grecia Nicola Zalewski e Tammy Abraham, in ferie a Mykonos, mentre è volato fino alle Seychelles Marash Kumbulla. Niente vacanze per Roger Ibanez, perché la moglie partorirà a Roma il secondo figlio tra pochi giorni, e niente vacanze anche per Veretout per lo stesso motivo. Il francese, in attesa di diventare papà per la terza volta, si è diviso tra Nantes e il mare della Corsica.