Tammy-gol illude la Roma

Il capolavoro tattico non è servito, ma è solo sfiorato. Come scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, arriva un punto e tanti rimpianti. A José Mourinho stava per riuscire il delitto perfetto, nonostante le condizioni di emergenza in cui si trovava la squadra. Dopo la lunga attesa, una partita in pieno controllo, aveva trovato comunque il modo per colpire l'avversario. Alla fine una distrazione, doppia (di Spinazzola e Rui Patricio), ha compromesso tutto. Abraham si sveglia dal torpore e, su assist di un eroico Celik, abbatte Maignan. Tre minuti dopo è Saelemakers a punire i giallorossi e restituire la speranza al Milan. E i rossoneri si vendicano dell'andata, quando avevano subito il gol del pari proprio da Abraham ancora in extremis. Mourinho prepara tutto nei minimi dettagli e non sbaglia mosse nemmeno in corsa. Tira fuori dal cilindro il doppio centravanti, Abraham più Belotti, coppia apparsa su questi schermi, nell'undici titolare, un paio di volte appena, con Betis e Samp a Marassi. Con la Fiorentina, all'Olimpico, la Roma ha giocato sempre con due centravanti ma accanto a Tammy c'era Dybala.