Talent Trophy, Roma U14 sconfitta in finale ma incanta tutti per il gioco

Si aggiudica il torneo il Benfica ma i ragazzi giallorossi hanno lasciato il segno

Si è disputata in Sardegna la quinta edizione del "Talent Trophy", il prestigioso torneo calcistico dedicato ai giovani talenti internazionali under 14. I ragazzi della Roma hanno incantato tutti per la qualità del gioco espresso ma si sono dovuti arrendere in finale al Benfica. Sconfitta per 1-0 contro i portoghesi che si sono portati a casa il trofeo. Pressing alto, costruzione dal basso, tante idee di gioco e talento: Marcaccini eletto come miglior portiere, applausi per il difensore centrale Piermattei e grandi complimenti per la coppia di attaccanti, Modugno e Vella In due giorni si sono sfidati più di 700 atleti divisi nei migliori 32 club professionistici e dilettantistici nazionali e internazionali fra cui anche Inter, Milan, Liverpool e Borussia Dortmund. Presente anche il figlio di Ibrahimovic.