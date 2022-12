Tahirovic tra Bosnia e Svezia: “Non ho ancora deciso per quale nazionale giocare”

Tahirovic si è preso la Roma e gli elogi di Mourinho negli ultimi mesi. Adesso deve scegliere la nazionale, infatti il centrocampista giallorosso non ha ancora deciso se giocherà con la Svezia o con la Bosnia. Ne ha parlato al portale svedese fotballskanalen: "Prenderò questa decisione insieme alla mia famiglia. È vero che la Federcalcio della Bosnia mi ha contattato, ed è stata molto corretta e aperta, ma non c'è stato nulla di più. Non ho ancora deciso per chi giocare e quando lo farò lo farò insieme alla mia famiglia". Il classe 2003 è nato a Spanga, in Svezia, ma è di origini bosniache. Il ct Andersson ha parlato del centrocampista: "No, non ho parlato con lui. Ma lo seguiremo con entusiasmo. Alcuni scelgono di giocare per la Svezia e altri no, noi possiamo solo mostrare interesse, non l'abbiamo ancora fatto ma sicuramente lo faremo in futuro".