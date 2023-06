Tahirovic si presenta all’Ajax: “Sono emozionato, è un grande passo di carriera”

Ufficializzato il suo addio, Benjamin Tahirović, ha raggiunto l'Olanda e più precisamente Amsterdam per presentarsi ai tifosi della sua nuova squadra: l'Ajax. Per l'ex centrocampista giallorosso, dopo aver svolto le consuete visite mediche, è scattato il momento di raccontarsi ai microfoni del club, spiegando le emozioni del momento: "Questo è un grande passo nella mia carriera: un nuovo club, nuovi compagni di squadra , una nuova lingua e una nuova città. Ma mi ci abituerò presto. Sull'aereo per Amsterdam ero ancora un po' nervoso, ma ora sono sollevato e felice. Sono emozionato. Preferisco giocare come numero 6 e credo che sia una posizione che esalti le mie qualità. Sono bravo tecnicamente, ho un buon passaggio e mi piace tenere il pallone". Con la maglia dei lancieri, Tahirović, è pronto a voltare pagina e ad esprimersi al meglio per diventare un giocatore di assoluto livello.