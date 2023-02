Tahirovic sceglie la Bosnia. Misimovic: “Benvenuto nella nostra famiglia”

Tahirovic ha fatto la sua scelta. Il centrocampista della Roma è nato in Svezia, ma i suoi genitori sono bosniaci e quindi ha il doppio passaporto. Il classe 2003 ha deciso che giocherà per la Bosnia e l'ha annunciato con una storia sul suo profilo Instagram. Zvjezdan Misimovic, ex calciatore e direttore tecnico della nazionale bosniaca che oggi era a Salisburgo con il ct, ha dato il benvenuto a Benjamin con un post sui social: "Benvenuto nella nostra famiglia".