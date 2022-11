Tahirovic conteso da Svezia e Bosnia. Il ct scandinavo: “Lo seguiremo per il futuro”

Benjamin Tahirovic è uno dei volti nuovi della Roma. Il classe 2003 nato in Svezia da genitori bosniaci, grazie alle sue prestazioni e alle parole al miele di Mourinho nel post partita contro il Torino, ha iniziato a suscitare l'interesse delle due nazionali. Janne Andersson, ct della Svezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: "Non ho parlato con lui ma lo seguiremo. Alcuni scelgono la Svezia, altri no. Non ci siamo ancora interessati a lui ma lo faremo sicuramente in futuro".Tahirovic infatti, non essendo ancora mai stato convocato da nessuna delle due nazionali, è ancora libero di scegliere il Paese che vorrà rappresentare.