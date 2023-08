Tahirovic: “Con l’Ajax gioco in modo diverso. A Roma lasciavamo palla agli avversari”

Benjamin Tahirovic, ex giallorosso passato in estate all'Ajax, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano olandese Voetbal International. Il centrocampista bosniaco ha parlato in particolare anche della sua esperienza in giallorosso: "Più di un anno e mezzo dopo il mio arrivo alla Roma, sono entrato in prima squadra sotto la guida di José Mourinho, il miglior allenatore difensivo del mondo. Come numero 6". Tahirovic ha poi proseguito parlando del suo trasferimento ai lancieri: "Ho detto subito: non devo pensarci un secondo, fatelo. Per un giovane giocatore non c'è club migliore dell'Ajax. In nessun altro posto si può crescere così bene come qui, basta guardare a tutti gli esempi del passato lontano e recente. Il club è un fantastico trampolino di lancio verso il vertice assoluto". Il classe 2003 ha poi concluso parlando delle differenze nello stile di gioco tra l'Ajax e la Roma di Mourinho: "Lì ci si allena molto di più senza palla, a livello tattico e difensivo. Qui si fa molto più con la palla, cosa che mi piace. C'è anche una grande differenza: con l'Ajax cerchiamo di riconquistare la palla il più in alto possibile quando la perdiamo, mentre alla Roma eravamo un blocco basso senza palla. L'idea era quella di dare loro la palla, tanto da quaranta metri non possono segnare".