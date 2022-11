Taddei: “Sì a Ronaldo alla Roma. Io come Karsdorp, qualcuno voleva che andassi via”

Taddei ha parlato anche del Mondiale: "Ci sono state tante sorprese: più si va avanti, più difficile diventa il Mondiale. E' un po' tutto: la qualità e la fortuna. Non penso che il Brasile sia la favorita. Marquinhos? Era molto convinto di se stesso, nonostante fosse molto giovane quando era arrivato alla Roma: ricordo che diceva 'Se mi danno l'opportunità, il difensore titolare della Roma non torna più in campo perché me lo mangio'. Era convinto: non era arrogante, non faceva il fenomeno, ma era molto concentrato. Non mi ha sorpreso il fatto che sia arrivato dove sta adesso". Il brasiliano dice la sua sul momento dei giallorossi: "Mourinho è un grande: uno dei più forti al mondo, è una fortuna per la Roma. Sono i numeri a dirlo, ma anche compagni che lo hanno avuto come allenatore: Mou è un fuoriclasse. La questione Karsdorp? Non so se poteva essere gestita meglio: io ho vissuto una situazione simile. Mentre tutti volevano il rinnovo, alla fine la società non voleva. Quando sono andato via è stato perché la società, e una persona, non voleva che rimanessi: tutti gli altri volevano restassi. Alla fine non mi hanno rinnovato: dispiace perché si tratta di un grande giocatore".