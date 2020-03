Taddei festeggia il compleanno: la torta è giallorossa, il cuore è della Roma – FOTO

Nel cuore dei tifosi ci è rimasto per le sue 296 presenze con la maglia della Roma, le 31 reti e quel sorriso a 32 denti durante le sue esultanze sotto la curva Sud. Un bene reciproco, quello tra il club e Rodrigo Taddei, tanto che il brasiliano, nei festeggiamenti del suo 40esimo compleanno, non poteva di certo non scegliere una torta giallorossa per rallegrare la serata. Sotto il suo post di Instagram non sono mancati gli auguri di alcuni ex giallorossi tra cui Aquilani, Dodo, Emerson Palmieri.