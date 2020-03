Taddei festeggia 40 anni. Gli auguri della Roma: “Che giocatore” – FOTO

Compie oggi gli anni Rodrigo Taddei. Il brasiliano, in giallorosso dal 2005 al 2014, spegne 40 candeline. Per celebrare l’importante traguardo, la Roma ha fatto i propri auguri con un messaggio sui social. “Buon compleanno Rodrigo Taddei, che giocatore”, questo il messaggio del post della società giallorossa. Con la maglia della Roma, Taddei è sceso in campo 224 volte, andando a segno in 25 occasioni e conquistando 2 Coppa Italia (2006-07 e 2007-08) e la Supercoppa italiana del 2007.