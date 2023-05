Taddei all’Olimpico per Roma-Bayer: “Momenti speciali. Per sempre cuore giallorosso”

Settimana romana e romanista per Rodrigo Taddei che dopo aver assistito alla sfida tra la Roma e l'Inter di campionato, si è seduto sulle tribune dell'Olimpico anche in occasione del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Tramite il proprio account Instagram, l'ex esterno brasiliano ha voluto ringraziare tutti per l'affetto dimostrato pubblicando anche due scatti insieme a Francesco Totti: "Momenti speciali accaduti nell'ultima partita all'Olimpico, grazie a tutti per il vostro affetto e rispetto, sempre un cuore giallorosso". Questo il messaggio social di Taddei che è rimasto inevitabilmente legato ai colori giallorossi dopo i 9 anni passati nella Capitale.