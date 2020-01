Tacopina sogna De Rossi: “Lo sento spesso, non può chiudere la carriera senza giocare al Venezia”

Negli ultimi anni la Serie A ha visto l’ingresso sempre più massiccio di proprietà americane. È stato così per la Roma, ma non solo: attualmente anche il Venezia, attualmente in Serie B, può contare su un presidente a stelle e strisce come Joe Tacopina. L’avvocato newyorkese è stato anche nel Cda della Roma dal 2011 al 2014 e ancora oggi si porta un sogno di mercato. Si tratta di Daniele De Rossi: “Lo sento ancora, spesso. Continuo a ripetergli che non può chiudere la carriera senza aver giocato a Venezia. Dai, va bene Buenos Aires, ma chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia?” Tacopina, intervistato da ‘Dazn’, spera ancora in un ripensamento sull’addio al calcio da parte di De Rossi, a cui è legato da un rapporto di profonda stima. Poi il ricordo dei tempi giallorossi: “Durante una partita la Curva Sud espose uno striscione, diceva: ‘Grazie Joe, Tacopina uno di noi’. A papà scese una lacrima, non lo avevo mai visto commosso in tutta la mia vita”.