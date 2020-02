Tacopina: “Abbiamo riportato la Roma ad altissimi livelli”

Nella sede di Viale Ancona, Joe Tacopina, ex vicepresidente della Roma e attuale presidente del Venezia, ha rilasciato in conferenza stampa delle dichiarazioni riguardanti i giallorossi. Di seguito le sue parole riportate sul sito trivenetogoal.it.

“Amo questo paese, sono stato il primo nordamericano a portare una proprietà statunitense in Italia e lo abbiamo fatto tre volte. Ho avuto esperienze straordinarie a Roma, a Bologna e a Venezia. Abbiamo riportato la Roma a livelli altissimi, il Bologna lo abbiamo riportato in Serie A, il Venezia in B nei miei cinque anni qui con ricordi indelebili. Sono stati messi 30 milioni di dollari per questa squadra in questi anni, soldi veri, cash e se qualcosa cambia a livello di governance è anche per questo”.