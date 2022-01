Tacchinardi: “Roma e Juve non sono due squadre solide per arrivare quarte”

L’ex centrocampista: “Sono due squadre che hanno buone potenzialità, ma non hanno equilibrio”

Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di TMW Radio della partita di ieri sera tra Roma e Juventus: “La prima cosa che mi lascia la partita è che la classifica non è mai bugiarda. Sono due squadre che hanno buone potenzialità, ma non hanno equilibrio. La Juve ha troppi alti e bassi, in questo momento della stagione non sono ancora centrate. In una gara può succedere di tutto: si è vista una Juve in difficoltà e poi una Juve di carattere. Così come la Roma. Non sono due squadre solide per arrivare le prime quattro: certo, vincere per la Juve è stata una botta di energia pazzesca, ma la vittoria è stata più il frutto di episodi e di una partita un po' pazza".