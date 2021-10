Tacchinardi: “Mourinho pesante, i panni si lavano nello spogliatoio”

L'ex centrocampista della Juve: "Sono state parole forti, anche se i giocatori non hanno fatto una bella figura"

Le parole di José Mourinho nel postpartita di Bodo/Glimt-Roma hanno scatenato le reazioni dell'ambiente giallorosso, ma non solo. Anche Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua a 'TMW Radio': "Sono state parole forti. E' giusto spronare i giocatori che non giocano, però penso sempre che i panni si lavano nello spogliatoio. Uscire così pesantemente non è mai bello. Di sicuro non hanno fatto una bella figura i giocatori, dalla ragione è passato dalla parte del torto. E' stato pesante. In una stagione non ne usi solo 11, hai bisogno anche dei gregari".