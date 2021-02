Tacchinardi: “Contro i duri la Roma non lascia il segno, serve qualcosa in più”

La Roma perde ancora contro una big e aumenta lo score negativo negli scontri diretti. In 19 partite 9 sconfitte, 7 pareggi e appena 3 vittorie. Un ruolino di marcia che i giallorossi non riescono a invertire, complicando le cose per la corsa al quarto posto. Anche l’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, critica la squadra di Fonseca: “La Roma non ha vinto uno scontro diretto. Mi sembra tanto bella, ma quando incontra dei duri dall’altra parte non lascia mai il segno e non ci mette mai quel qualcosa in più. Sta facendo un ottimo campionato, ma se vuoi stare lì davanti mentalmente devi avere qualcosa di più”, ha detto a TMW Radio.