T-shirt, autografi e gadget. La Roma omaggerà i tifosi contro la Salernitana

Si prospetta una grande giornata di festa lunedì all'Olimpico. La gara tra Roma e Salernitana, in programma alle 18, sarà infatti l'occasione non solo per poter celebrare l'approdo in finale di Europa League, traguardo raggiunto sul campo del BayerLeverkusen lo scorso giovedì, ma anche, e soprattutto, per dar modo alla squadra di ringraziare i propri tifosi, che mai durante questa stagione hanno fatto venire meno il loro fondamentale sostegno. "Io sono la Roma", una frase che è più di uno slogan per la calda piazza giallorossa, che lunedì sarà degnamente omaggiata con una serata in cui non mancheranno eventi, premi e gadget, con la concreta possibilità di vincere un'esperienza unica. Tramite il portale ufficiale del club infatti, è possibile iscriversi gratuitamente a un concorso che mette in palio un pallone da far autografare, una speciale t-shirt e l'incontro con i calciatori al termine del match. Una ghiotta chance che i tifosi ovviamente non si faranno scappare. I vincitori del contest saranno annunciati durante l'intervallo della sfida ai campani.