Szczesny: “Sul rigore di Pellegrini è andata bene, ero sbilanciato”

"E' stata complicata per i meriti della Roma. Loro sono forti sulle palle inattive, ci hanno creato problemi e hanno fatto gol"

La Juventus batte la Roma 4-3 e Szczesny è ancora decisivo con un rigore parato, come successo all'andata. Ecco le sue parole a fine match:

Come hai visto oggi la difesa? Oggi è stata più complicata lì dietro? E' stata complicata per i meriti della Roma. Loro sono forti sulle palle inattive, ci hanno creato problemi e hanno fatto gol.

La Juve può rientrare in corsa per i piani alti della classifica? Chi non lo fa può rimanersene a casa. Dobbiamo avere sempre l'ambizione di arrivare lassù. Siamo la Juve