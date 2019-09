Svolta stadio: Pallotta a ottobre torna a Roma

Ottobre può diventare il mese decisivo per il nuovo stadio della Roma. Ieri l’incontro tra il Comune e l’Acea, mentre entro fine mese può esserci un nuovo incontro ufficiale tra i proponenti e gli stessi vertici del comune. Per questo James Pallotta – riporta “La Gazzetta dello Sport” – dopo oltre un anno potrebbe fare ritorno nella Capitale proprio nel mese di ottobre, agevolando la fine dell’iter amministrativo. Le sensazioni che arrivano dal nuovo governo sono positive e l’ottimismo è tornato. Sullo sfondo resta il piano B di Fiumicino, che negli scorsi mesi è stato sondato dallo stesso Mauro Baldissoni, che si occupa in prima persona dell’affare stadio. Il presidente giallorosso non è passato da Roma ma è stato anche recentemente in Italia: tra vacanze e meeting con la dirigenza è stato prima in Toscana e poi in Puglia.