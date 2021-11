Svizzera, Zakaria fa impazzire i tifosi: “E’ quello che manca al centrocampo”

La concorrenza per il centrocampista però è molta

Uno degli obiettivi di mercato della Roma è Zakaria del Borussia Monchengladbach . Il centrocampo era già da rinforzare in estate ma è sfumato il colpo Xhaka . Ancora una volta l'Italia affronta la Svizzera , orfana di quest'ultimo alle prese con un infortunio, ma in campo c'è Zakaria . Gli occhi dei giallorossi sono inevitabilmente puntati su di lui, che è protagonista di un'ottima partita. Lo svizzero sta giocando allo Stadio Olimpico, chissà che possa essere la sua futura casa. "Ha tutte le caratteristiche che mancano oggi al centrocampo della Roma: tecnica, fisicità e creatività", scrive Giulio su Twitter.

"Una mediana con Zakaria e Cristante e risolvi il 90% dei problemi difensivi della Roma. C'é solo un problema, piace anche ad altre 99 squadre..." E infatti la concorrenza è un argomento che preoccupa in molti, anche se non ha convinto molto i tifosi della Juventus, un'altra pretendente: "Comunque Zakaria non mi sta facendo nessuna impressione. Non è quello di cui abbiamo bisogno".