Svizzera, Lucerna-Servette 2-0: la squadra di Weiler k.o. in 18 minuti

Passo falso in campionato per il Servette, avversario della Roma nel girone di Europa League. Gli uomini di René Weiler hanno perso 2-0 in trasferta contro il Lucerna. Un autogol di Bolla dopo 8 minuti, e la rete di Meyer al 18° decidono il match allo Swissporarena. Terza sconfitta consecutivo in campionato per gli svizzeri che saranno i prossimi avversari in Europa League per la Roma, giovedì 5 ottobre alle ore 21 all'Olimpico.