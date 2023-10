Svizzera, il Servette batte 1-0 il Basilea e agguanta il quarto posto in classifica

La squadra di Weiler, avversaria della Roma in Europa League, vola in campionato ma è lontana sette punti dal primo posto

Avversaria della Roma nel girone di Europa League (all'andata 4-0 per i giallorossi all'Olimpico), il Servette viaggia con un buon ritmo nel campionato svizzero e questa sera ha battuto di misura il Basilea grazie ad un gol di Severin. Grazie a questa vittoria la squadra di Weiler agguanta il quarto posto in classifica, lontana sette punti dal primo posto.

