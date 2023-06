Sviluppo Olimpico, per Ryan Friedkin meeting con l’ad di Sport e Salute

Nel pre-gara della sfida dell'Olimpico tra Roma e Spezia, si è consumato un incontro che ha visto come protagonisti il vicepresidente della società giallorossa Ryan Friedkin, l'amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli e l'incaricato d'affari ad interim presso l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia Shawn Crowley. Il meeting, avvenuto in un clima disteso e cordiale, ha rappresentato la possibilità per confrontarsi su diversi temi, in particolare sui programmi di Sport e Salute per lo sviluppo dello Stadio Olimpico.