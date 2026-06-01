Fresco vincitore per la seconda volta di fila del premio come miglior portiere della Serie A, ma costretto a guardare il Mondiale, che inizierà l'11 giugno in America, dal divano di casa. È la paradossale storia di Mile Svilar che, nonostante abbia raggiunto livelli altissimi, non può difendere la porta della sua nazionale. Ma qual'è la sua nazionale? Il portiere giallorosso è nato in Belgio da genitori serbi, dov'è cresciuto calcisticamente e non per poi fare il suo esordio anche nelle nazionali giovanili belghe. Li attraversa tutte le categorie di età, dall'U15 all'U21, ma poi commette un "errore" che paga ancora oggi. Sotto l'influenza del padre, Ratko Svilar, ex portiere della nazionale serba, decide di rispondere alla chiamata della nazionale maggiore della Serbia nel settembre del 2021. È in questo contesto che Mile fa il suo esordio, subentrando nella ripresa durante un'amichevole con il Qatar. Un esordio che, per la Fifa, vale come presenza ufficiale, ed è qui che sorgono i problemi.

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Svilar cambia idea e manifesta la volontà di rappresentare il Belgio, essendo il paese in cui è nato e cresciuto, ma il regolamento FIFA lo ingabbia nel limbo in cui tutt'oggi si trova. Dopo un esordio in una nazionale maggiore, non è più possibile cambiare federazione e il Belgio non può dunque convocarlo. Allo stesso tempo si esauriscono le possibilità di una nuova chiamata della Serbia, risentita dall'accaduto e intenzionata e non considerare più Svilar. Negli ultimi mesi i legali del portiere sono a lavoro per cercare di ottenere una deroga e permettere a Mile di essere convocato dal Belgio. Il caso non è stato ancora risolto e rischia anche di passare per le vie dei tribunali. Nel frattempo il classe '99 vede passare oltre la prima chance di disputare un Mondiale. Il titolare sarebbe stato comunque Courtois, ma Mile avrebbe sicuramente voluto sostenere i suoi compagni. Se i tifosi della Roma possono essere "contenti" di avere il proprio portiere preservato per la prossima stagione, non sarà facile per Svilar che desidera fortemente difendere la maglia della sua nazione.