Svilar: “Spero che Mourinho e Nuno Santos restino. Li ringrazio per l’opportunità”

Le parole del portiere giallorosso: "Non è facile rimanere fermo per tanti mesi. Bello giocare in questo grandissimo stadio con tifosi incredibili”

Redazione

Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro lo Spezia. Queste le sue parole:

Come hai visto la partita? “Non è stata una gara facile, loro dovevano vincere, ma anche noi abbiamo giocato per la vittoria e siamo riusciti a qualificarci in Europa League”.

Un bilancio della tua stagione? “Alla fine si vede il lavoro di tutta la stagione, sono migliorato tanto mentalmente. Sono contento per il finale della stagione, non era facile per me e per noi, ma alla fine abbiamo fatto bene”.

Hai detto che sei migliorato dal punto di vista mentale. Perché? “Perché non è facile rimanere fermo per tanti mesi. Ho lavorato duramente con Nuno Santos e voglio ringraziare lui e Mourinho per avermi dato l’opportunità di giocare in questo grandissimo stadio con tifosi incredibili”.

Mourinho e Santos ti hanno detto che ci saranno anche l’anno prossimo? “Non lo so, devi chiedere a loro. Io spero di sì, come tutti”.