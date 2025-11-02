Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Milan. Queste le sue parole:
Svilar: “Presto per parlare della classifica. Difensivamente siamo solidi”
Le sue parole: "Dobbiamo pensare a fare una buona partita e dopo vediamo cosa esce fuori"
Vi giocate il primo posto oggi, che sensazioni provi? "Bellissime di un big match. È molto presto per parlare di classifica, oggi dobbiamo pensare a fare una buona partita e dopo vediamo cosa esce fuori".
Avete trovato un equilibrio difensivo ancora migliore rispetto allo scorso anno? "Abbiamo già fatto un buon lavoro da un anno. Stiamo facendo bene, la difesa la fa tutta la squadra, difensivamente siamo molto solidi".
Cosa ruberesti a Maignan? "Ho già rubato molto guardandolo in tv, per me è un punto di riferimento".
