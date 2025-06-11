Mile Svilar non si nasconde. Il portiere serbo, MVP dell'ultimo campionato di Serie A, è stato immortalato in queste ore ad Anversa, in Belgio, mentre si allena con indosso ancora la maglia giallorossa. Un dettaglio che non è passato inosservato sui social, diventando subito un piccolo messaggio simbolico per i tifosi: Svilar vuole restare a Roma. Il suo gesto, spontaneo ma eloquente, arriva in un momento in cui si parla sempre più spesso del suo futuro. Dopo mesi di voci e ipotesi - compresi alcuni sondaggi dall’estero e dal Milan - il legame con il club capitolino sembra rafforzarsi giorno dopo giorno. La volontà di rinnovare c’è, e negli ultimi giorni, le parti si sono avvicinate molto. Fondamentale, in questo senso, anche il ruolo di Claudio Ranieri, figura di equilibrio e riferimento per la dirigenza e per il gruppo, che ha contribuito a mantenere vivo il dialogo tra il giocatore e il club. Svilar, che ha conquistato tutti con le sue parate decisive e il carattere mostrato nei momenti più caldi, ha lanciato un segnale forte e chiaro: la Roma è la sua priorità. Ora la palla passa alla dirigenza, ma l'impressione è che la fumata bianca possa arrivare presto. Mile vuole continuare a difendere i pali dell’Olimpico, e lo sta dimostrando non solo con le parole, ma con i fatti.