Svilar, indizio sul futuro della fidanzata: “Alla prossima stagione Olimpico”

La società è al lavoro per blindare Mile. L'estremo difensore giallorosso deve rinnovare il contratto per allontanare i club esteri

Mile Svilar ha messo la sua firma anche sulla vittoria contro il Genoa . L'ex Benfica è stato decisivo con una grandissima parata nel finale di gara su Malinovskyi e ha collezionato un altro clean sheet. Da quando c'è De Rossi è diventato il padrone della porta giallorossa e ora il club dovrà blindarlo con un rinnovo di contratto. La fidanzata con un posto su Instagram ha dato un indizio sul suo futuro: "Amore mio, sono così orgoglioso di te... senza parole. Ti amo, alla prossima stagione Olimpico ". I tifosi della Roma lo vogliono anche il prossimo anno e De Rossi non vuole lasciarsi sfuggire Svilar. Nelle scorse settimane si erano avvicinati dei club di Premier League, ma Mile non sembra aver intenzionato di lasciare la Capitale .

