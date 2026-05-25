Eroe di una serata, ma anche di una stagione. Mile Svilar stanotte si è tuffato sui tifosi in delirio a Fiumicino dopo la parata salva risultato a Verona. Il portiere è intervenuto stamattina ai microfoni di Teladoiotokyo su Teleradiostereo. Ecco le sue parole

Come stai Mile?

"Sto bene, grande festa. Ci siamo meritati questo successo"

Ci rivediamo il prossimo anno?"Si certo che ci rivediamo in Champions. Sono emozionatissimo, di farlo qui a Roma dopo 7-8 anni che non ci stavamo e un club come la Roma deve stare sempre in Champions. Raggiungerlo in questo modo è stato da brividi. Da quando sono arrivato in ogni partita la Roma merita di stare dove sta oggi. In una stagione così lunga ci sono anche momenti di difficoltà, il mister è stato bravo a gestirci nei momenti meno buoni e tutti hanno messo un pezzettino per arrivare all’obiettivo"

Quanto ha inciso Gasperini?"Tantissimo. Come ho raccontato anche in momenti meno buoni, lui diceva sempre che se facciamo una striscia di vittorie saremmo andati in Champions. Lo ripeteva sempre e ci abbiamo creduto tutti insieme"

Cosa dici ai tifosi della Roma?"Gli voglio bene, sono strafelice per loro perché lo meritano".