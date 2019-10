La Spagna cerca la qualificazione matematica ai prossimi Europei. Dopo il pareggio in extremis contro la Norvegia, le Furie Rosse sfidano a Solna gli altri scandinavi, la Svezia. Il portiere della Roma Pau Lopez, titolare intoccabile nella Roma, va inizialmente in panchina: tra i pali il titolare è De Gea del Manchester United. In panchina anche Kepa del Chelsea. Nella Svezia titolare invece l’ex giallorosso Robin Olsen.