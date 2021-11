Svelata la terza maglia della Roma: sul petto ci sarà il lupetto

La Roma è pronta per la presentazione della terza divisa. Il giallo farà da protagonista, con il ritorno del lupetto come stemma

La Roma è pronta a svelare la terza maglia. Come riporta Il Tempo, nelle prossime il club renderà ufficiale la divisa, ma sono iniziate a circolare le prime foto. La casacca ha come colore principale il giallo, con una fascia che va dalla spalla sinistra al fianco destro, realizzata da due strisce rossoblù. Le manche saranno blu con il bordino finale in rosso. Sul petto ci sarà cucito come stemma il lupetto di Pietro Gratton. La novità interessante è l'etichetta inserita all'interno della divisa con la scritta: "La Lupa". Nelle scorse settimana era già stata presentata la quarta divisa blu dei giallorossi.