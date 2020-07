Suso: “L’Europa League è la coppa preferita del Siviglia, ma affronteremo una buona Roma”

Suso è stato ufficialmente riscattato dal Siviglia dopo il prestito iniziale dal Milan e il 6 agosto affronterà la Roma in Europa League nel match valido per gli ottavi di finale. Queste le parole dell’esterno in conferenza stampa: “Sono arrivato qui con l’obiettivo di qualificarmi alla prossima Champions League e fare bene in Europa League e per quest’ultimo siamo ancora in corsa con la squadra. Sarà una competizione diversa, chiaramente avremmo preferito giocarla in casa con il nostro publico, ma è la competizione preferita del nostro club e penso che faremo del nostro meglio. Sarà una bella partita con la Roma allenata da un tecnico bravo. Il nostro obiettivo resta arrivare in fondo e vincere la coppa”.