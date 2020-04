Suso: “In passato ho parlato della Roma con Monchi, ma nulla di serio”

Il protagonista di oggi di #CasaSkySport è Suso, recentemente passato al Siviglia dopo aver iniziato la stagione con il Milan. Due anni fa, però, il nome dello spagnolo veniva accostato con insistenza ai giallorossi e anche il calciatore lo ammette: “E’ vero che avevo parlato con la Roma di Monchi, ma non è mai stato nulla di serio. L’inter fece un’offerta importante e Spalletti mi aveva detto che in nerazzurro sarei diventato un calciatore migliore. Per come giocava mi sarei adattato bene, ma mi dispiaceva lasciare il Milan. In Spagna non vengono visti di buon occhio i calciatori che cambiano squadra nella stessa città”.