Suso accende la finale: la menzione a Dragon Ball è un messaggio alla Roma

C'è chi non dorme pensando a mercoledì e che invece ricorda uno storico cartone animato per distrarsi. È il caso di Suso, attaccante del Siviglia che tra meno di due giorni se la vedrà contro la Roma in finale di Europa League. Su Twitter, ha lanciato un messaggio originale ma, allo stesso tempo, chiaro e inequivocabile. L'ex Milan infatti, ha postato una foto che ritrae le famose sette sfere del drago, presenti nel cartone Dragon Ball. Il divertente riferimento, è ovviamente legato alla possibilità del club spagnolo di vincere la sua settima Europa League della storia. Il post, è stato accompagnato anche da dei puntini sospensivi e da una clessidra, a simboleggiare come sia solo questione di tempo. Inutile dire che il messaggio è diventato, immediatamente, virale, scatenando l'ironia dei tifosi di entrambe le fazioni.