Superlega, la Roma firma lettera d’accusa: “Sanzioni a Milan, Inter e Juve”

Il club giallorosso insieme ad altri dieci chiede un'assemblea d'urgenza

A rendere ancora più agitate le acque del calcio italiano si aggiunge una lettera, firmata da undici club di Serie A, tra cui la Roma. Le società - riporta Repubblica - accusano Juventus, Milan e Inter per aver aderito alla Superlega che tanto ha fatto discutere nelle ultime ore. E soprattutto chiedono un'assemblea d'urgenza per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”. Di fatto, invocano sanzioni. L'iniziativa si intreccia con i rapporti già logori dopo le trattative per i diritti tv: il documento infatti è firmato da quei club che hanno sostenuto l'ingresso dei fondi nella media company della Lega e ostacolato Dazn: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento e Crotone, a cui si sono aggiunte stavolta anche Parma e Cagliari. Non si sono schierate invece con loro Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona, nonostante anche loro non fossero coinvolte nella Superlega. La Roma qualche ora dopo la formazione della coppa con le 12 fondatrici, si è schierata contro: La società è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti".