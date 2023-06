Superlega, anche la Juventus fa dietrofront: i bianconeri pronti a lasciare

La Superlega, alla sua nascita nell'aprile del 2021, ha messo in ansia club e tifosi, ma, per ora, si è rivelata un'autentico salto nel vuoto. Secondo il portale iberico, Relevo, la Juventus, unica squadra rimasta insieme a Barcellona e Real Madrid a comporre la "lega dei sogni", starebbe pensando di abbandonare la causa. Infatti, i due club spagnoli, sarebbero stati già avvisati dell'intenzione bianconera con una lettera recapitata dal club italiano dove si spiegano le ragioni di tale scelta. La Juventus, ancora in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Uefa per la partecipazione o meno alla Conference League del prossimo anno per il caso plusvalenze, sembrerebbe aver fatto un passo indietro in questo ambizioso progetto. La conseguente uscita, che richiederà qualche settimana, verrà fatta senza alcuna penale da pagare. La drastica decisione è stata, probabilmente, intrapresa dal nuovo Cda alla guida del club.