Supercoppa, tra le Legends della Serie A a Riyadh ci sono anche Totti e Candela

Le Legends della Serie A scendono in campo a Riyadh, sede della Supercoppa Italiana tra Milan ed Inter di mercoledì 18 gennaio, per portare il loro contributo di storia ed emozioni. Tanti gli ex calciatori presenti, tra i quali anche due campioni che hanno fatto la storia della Roma: Francesco Totti e Vincent Candela. A partire da domani gli ex giallorossi con Alessandro Del Piero, Demetrio Albertini, Ivan Ramiro Cordoba, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Alessandro Matri, Nicola Ventola, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta prenderanno parte ai tanti eventi organizzati da Lega Serie A in collaborazione con i loro partner.