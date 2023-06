Supercoppa Primavera, Lecce-Roma si gioca il 22 agosto alle 20.30

La Lega Serie A con un comunicato sul proprio sito ha ufficializzato la data della Supercoppa Primavera. Il match vedrà di fronte il Lecce campione d'Italia e la Roma vincitrice della Coppa Italia. La sfida è in programma il 22 agosto alle ore 20.30 e si giocherà in casa dei pugliesi al Via del Mare. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia. I giallorossi di Guidi andranno a caccia del primo trofeo stagionale dopo la delusione dei playoff per lo scudetto.