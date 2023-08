Supercoppa Primavera, Guidi: “Il gruppo sta lavorando bene. C’è molta motivazione”

Domani sera alle ore 20:30 ci sarà la partita di Supercoppa Primavera tra Roma e Lecce. Le vincitrici rispettivamente di Coppa Italia e Campionato si sfideranno presso lo stadio pugliese "Via del mare" per cercare di conquistare il trofeo. La squadra di Guidi dopo il ritiro è pronta per affrontare al meglio questa partita e alla vigilia del match l'allenatore ha parlato ai microfoni giallorossi: