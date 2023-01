Supercoppa Italiana Milan-Inter, che incontro tra Totti e Maldini: “Due leggende”

A Riyadh si gioca la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. In Arabia Saudita una parata di stelle che hanno fatto la storia del calcio italiano. Come Francesco Totti, ambasciatore della Lega Serie A nel mondo, così come era stato ai Mondiali in Qatar. Questa sera prima del fischio d'inizio ha fatto capolino anche in campo, salutando un vecchio amico e compagno di nazionale come Paolo Maldini, capo dell'area tecnica rossonera. Un abbraccio colto ovviamente dai fotografi e postato anche dal Milan sui social: "Due leggende del calcio".