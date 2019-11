Super Lig, colpaccio dell’Istanbul Basaksehir: vittoria esterna nel derby con il Galatasaray

Il Brescia e poi l’Europa League. La Roma è attesa da una settimana fondamentale, giovedì sera affronterà l’Istanbul Basaksehir in trasferta per una gara decisiva nell’ottica della qualificazione ai sedicesimi di finale. Dopo la vittoria dell’andata, i giallorossi sfideranno i turchi che si trovano in un momento molto positivo. Oggi l’ex squadra di Under era impegnata nel derby di Instanbul in casa del Galatasaray, che era a pari punti: gli uomini di Okan Buruk hanno espugnato il campo avversario per 1-0 grazie al gol di Gulbrandsen al 78‘. Il Basaksehir vince un importante scontro diretto e conquista la vetta solitaria del campionato, in attesa degli altri match. E’ la quarta vittoria di fila.