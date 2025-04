Suor Paola, il commovente omaggio della Curva Sud durante Roma-Juventus

"Un ricordo a chi ha dedicato la propria vita ad aiutare bambini, malati e detenuti... R.I.P. Suor Paola", questo lo striscione esposto in Curva Sud durante Roma-Juventus in ricordo di Suor Paola. La storica tifosa laziale è venuta a mancare nei giorni scorsi all'età di 77 anni. Il rispetto oltre i colori per lei. Venerdì ai funerali nella Capitale era presente anche Damiano Tommasi che l'ha ricordata: "Ha lasciato un segno in tantissime persone. Io ho avuto modo di collaborare all’inizio della sua esperienza con la So. Spe., era un anno particolare per noi perché era l’anno in cui la Lazio aveva appena vinto lo scudetto, quindi lei era euforica, ma poi abbiamo vinto il tricolore successivo noi della Roma, e questo negli anni è stato oggetto di diverse prese in giro".