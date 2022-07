Sui social il tatuaggio sfottò a Di Canio: Mourinho commenta e zittisce tutti – FOTO

Quando José Mourinho è arrivato a Roma, qualcuno si è mostrato piuttosto scettico sulla scelta del portoghese. Per Paolo Di Canio si trattava di un allenatore in sostanziale declino dopo gli ultimi anni in Premier e con qualche problema di gestione nello spogliatoio. Prima della finale di Tirana, invece, per l'ex capitano della Lazio lo Special One avrebbe dovuto almeno raggiungere la Champions e lottare per lo scudetto. Ecco perché sui social è spuntato il tatuaggio sfottò - un fotomontaggio - all'opinionista di Sky, che lo raffigura con la maglia della Roma mentre alza la Conference League. Un'immagine che ha fatto il giro del web, con tanto di didascalia ironica: 'Immagine inedita del tatuaggio del mister'. E lo stesso Mourinho ha addirittura scritto nei commenti, postando solo l'emoji che 'zittisce'. Una posa diventata iconica per il portoghese, che si era fatto ritrarre qualche giorno fa proprio in questa maniera mentre Rapetti gli metteva la crema sul tatuaggio che però è rimasto misterioroso. Che quella foto e l'emoji siano un indizio proprio sul tattoo, oltre una risposta ai detrattori.